Carozzi (Forza Italia): "Dialogo? Attendiamo le proposte di Rapetti"

ACQUI TERME - La coalizione di centrodestra con la propria candidata Franca Roso al primo turno delle ultime Comunali ha ottenuto il 14,9%, alle spalle dei due sfidanti al ballottaggio Rapetti e Lucchini e per una manciata di voti appena davanti a Bruno Barosio, candidato di centrosinistra.

A sedere tra i banchi dei prossimo Consiglio Comunale saranno la stessa Roso e Serena Marengo. «Penseremo solo al bene della città», commenta Adolfo Carozzi, segretario cittadino di Forza Italia. «Rapetti parla di dialogo? Credo che sia opportuno attendere le proposte del sindaco prima di potersi pronunciare in un senso o nell'altro. Di certo parleremo con Rapetti, ma solo quando saremo messi di fronte a programmi e progettualità avremo gli strumenti per decidere se sostenere determinate scelte oppure se opporci. Dovremo capire quale sarà la strada che intende seguire la nuova amministrazione comunale, e soprattutto in che modo intende seguirla».

A ogni modo, è chiaro come ad Acqui i partiti di centrodestra debbano avviare un serio confronto anche alla luce delle divisioni che hanno portato all’evidente frammentazione delle forze in campo: «Di sicuro è un aspetto che va affrontato. Ora è ancora presto, serve un periodo di riflessione. Indubbiamente, però, dovremo avviare un percorso di analisi interna per capire come rilanciare il centrodestra acquese».