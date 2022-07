Acqui, ecco i colpi Piana, Emiliano e Sciacca

ACQUI TERME - Mattia Piana e Samuele Emiliano erano già certezze da un paio di settimane, colpi definiti dal l’Acqui, che dopo il sì al 7° anno di Arturo Merlo ha iniziato il restyling della rosa. L’attaccante classe 1988, l’ultimo anno in D all’Asti, è il risultato di un corteggiamento già negli anni scorsi, mentre per il difensore ’84, che arriva da Hsl Derthona, è un ritorno a casa, dopo il campionato 2014-2015. Anche il terzo innesto, Alberto Sciacca, solido difensore con il vizio del gol, è un un volto noto per i termali, con Merlo nella vittoriosa stagione dalla Prima Categoria alla Promozione. Sciacca è stato tra i protagonisti del salto in Eccellenza della Luese Cristo, che ora ritroverà da avversaria.