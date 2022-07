Venerdì secondo appuntamento con Acqui In Palcoscenico

ACQUI TERME - Secondo appuntamento per la rassegna 'BeInSide' di Acqui in Palcoscenico in programma dal 3 al 23 luglio.

Venerdì 8 nella Sala Ovale del PalaCongressi a partire dalle 20.45 la Compagnia 'La Piel' di Madrid torna nella città termale con lo spettacolo 'Dux', coreografia di Jose Reches, interpretato da Luis Fernando Agorreta Lumbreras e Jose Reches.

Nella Sala Grande dalle 21.30 la Compagnia Naturalis Labor porta in scena 'Prelude - Stabat - Night Wolves'. Coreografia e regia di Luciano Padovani.

Al PalaCongressi la biglietteria aprirà dalle 20,30. Sala ovale: ore 20,45 biglietto unico 3 euro; sala grande: ore 21,30 intero 10 euro, ridotto 8 euro.



Il Festival 2022, è realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, del Comune di Acqui Terme e con il prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Per prenotazione e info scrivere a: info@ballettoteatroditorino.org (Whatsapp 331.6139715)