Un weekend a tutto motori: raduni, prove di abilità e freestyle show

MONTECHIARO D'ACQUI - Sarà un weekend all'insegna dei motori, dello spettacolo, delle esibizioni e dello street food quello in programma a Montechiaro d'Acqui, in frazione Piana. Sabato 9 e domenica 10, infatti, andrà in scena il 'Montechiaro Festival Motorsport', organizzato dalla Polisportiva Montechiaro e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione. Per appassionati e semplici curiosi due giornate immersi nei motori tra moto da enduro, auto sportive, camion, nonché Panda e fuoristrada (ai quali è dedicato un raduno speciale con tanto di prove di abilità).

Il programma

Sabato 9 a partire dalle 8.30 il via alle iscrizioni per la guida enduristica con Davide Soreca e Massimo Raso. Alle 9, invece, le iscrizioni al raduno riservato a Panda e Fuoristrada con prove di abilità (info al 335 666 1404). Alle 12 pranzo al circolo polisportivo 'La Ciminiera' e nei locali 'Da Neta', 'Vecchia Fornace' e 'Margherita'.

Alla sera, dalle 19, in zona Polisportiva street food e musica dance, in zona piazza Europa pizza e dj set.

Domenica 10, dalle 7.30 alle 8.30, iscrizioni alle prove di abilità dell'iniziativa 'Ritorno allo Skube'; dalle 9 alle 11 moto, auto e camion terapia nell'area della polisportiva. Dalle 9, inoltre, è in programma il 4° Raduno Eclipse (iscrizione 5 euro) per auto sportive e d'epoca (ma possono partecipare mezzi a motore di ogni tipo). Sempre dalle 9, secondo giro di iscrizioni per le prove di abilità riservate a Panda e fuoristrada.

Alle 11.30 appuntamento con il freestyle show di Vanni Oddera, e alle 15.30 esibizione di karate del Centro Sportivo Nicese Funakoshi Karate.

Dalle 16 e fino alle 21.30 non stop con lo show 'Ape Proto Pilot' di Loris Rosati e le acrobazie della squadra di funamboli delle due ruote di Vanni Oddera.

Un'iniziativa dai fini solidali: il ricavato del festival, infatti, verrà devoluto all'Ospedale pediatrico 'Gaslini' di Genova.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Montechiaro e di Raduno Eclpse.