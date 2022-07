'Pig-party no stop': parte del ricavato per un defibrillatore

VISONE - Sabato 9 a partire dalle 20 e fino alle 8 di domenica mattina la piazza principale di Visone sarà animata dalla ‘Notte rosa – Festa del maiale’, organizzata dal wine-bar ‘La casa di Bacco’ e da ‘La Macelleria di Visone’.

La 12 ore ‘no stop’ torna dopo alcuni anni di pausa, questa volta per ricordare Marco De Alessandri, fornaio del paese scomparso lo scorso inverno. «Marco – spiega il sindaco Manuela Delorenzi – era un amico di tutti noi, e in particolare di coloro che hanno organizzato la serata. Questo è un altro importante evento dell’estate visonese, che si sta confermando davvero ricca di iniziative». Parte del ricavato della serata sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore comunale: «Era uno degli obiettivi in agenda della nostra amministrazione - aggiunge il sindaco - e anche grazie a questa iniziativa presto lo porteremo a termine».

Il costo dell'apparecchiatura 'salvavita' si aggira intorno ai 2mila euro. «Potrebbe essere installato in prossimità delle studio medico, preferibilmente al coperto per proteggerlo dagli agenti atmosferici. È nostra intenzione, inoltre, formare il personale del Comune – sottolinea la Delorenzi - per un uso corretto del macchinario e, perché no, magari anche alcuni commercianti, essendo presenti sul territorio in maniera costante».

Di recente a Grognardo il defibrillatore a disposizione del Comune è servito a salvare la vita a una persona vittima di un improvviso attacco cardiaco.