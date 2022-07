Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo del duo La Farina-Massone

SPIGNO MONFERRATO - In segno di vicinanza alla comunità di Montaldo e al fine di coordinare, seguire e collaborare alle prime attività di messa in sicurezza dell'edificio sacro, l'amministrazione comunale di Spigno ha deciso di annullare lo spettacolo 'Streghe' di Paolo La Farina e Monica Massone, inizialmente in programma per la serata di giovedì 7. «Abbiamo preso questa decisione in accordo con la Pro Loco e con ReteTeatri», spiega il sindaco Antonio Visconti. «Ovviamente siamo dispiaciuti ma in questo momento siamo particolarmente concentrati sui lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Carlo Borromeo. A ogni modo contiamo di recuperare lo spettacolo nei prossimi mesi, magari già entro la fine dell'estate».