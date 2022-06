Giovedì sera all'aperto con la 'Camminata di San Giovanni'

BISTAGNO - All'interno delle celebrazioni per il Santo Patrono, giovedì sera a Bistagno è in programma la 'Camminata serale di San Giovanni', lungo un percorso di 7.5 Km, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Iscrizioni alle 19,30 in piazza Monteverde a offerta libera, partenza intorno alle 20. «Il ricavato - fanno sapere gli organizzatori - sarà devoluto alle scuole per l'acquisto di nuovi arredamenti. A metà percorso sarà allestito un piccolo rinfresco. A fine camminata possibilità di cenare nei locali del paese».

Per info contattare i numeri 321 3787299 oppure 335 7180100.