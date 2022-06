Rapetti è sindaco: (ri)sale a Palazzo con il 62,4%

ACQUI TERME - Danilo Rapetti è il nuovo sindaco di Acqui Terme. Per la terza volta. Dopo dieci anni esatti il già due volte primo cittadino torna a Palazzo Levi premiato dagli acquesi con un 62,38% che ha iniziato a delinearsi già dai primi dati definitivi in arrivo dalla 24 sezioni termali. Il sindaco uscente Lorenzo Lucchini lascia la carica raccogliendo al secondo turno il 37,62%. Numeri che in termini di preferenze si traducono in 4523 voti per Rapetti e 2729 per Lucchini.

Il nuovo sindaco si è presentato in Municipio intorno a mezzanotte e mezza, acclamato da cori e applausi da parte dei propri candidati consiglieri ed elettori. Il sindaco Lucchini ha seguito lo spoglio da casa in quanto solo nella mattinata di domenica ha ricevuto il primo test negativo dopo oltre dieci giorni di positività dal Covid