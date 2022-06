Piazza Guacchione sarà "più green": "Ma i parcheggi rimarranno"

ALICE BEL COLLE - Lo scorso novembre il Comune di Alice Bel Colle ha ricevuto dalla Regione un contributo di 500mila euro per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e recupero di piazza Guacchione.

«I fondi – spiega il sindaco Gianfranco Martino - fanno parte dei contributi concessi agli enti locali per i progetti attinti dagli elenchi del documento “Next Generation Piemonte” del Pnrr. Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso per il nostro comune, a cui miravamo da tempo». L'obiettivo è dare alla piazza un aspetto più “green”, «in modo da integrarla al nostro Belvedere, andando a creare un unico spazio pubblico». Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione con blocchetti in pietra di luserna e l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano «come, ad esempio, delle aiuole che doneranno allo spazio pubblico quel tocco di verde che al momento manca». Verrà anche creato un nuovo percorso pedonale che condurrà direttamente al limitrofo Belvedere, «dove al momento non è previsto nessun intervento. La riqualificazione del punto panoramico, infatti, verrà effettuata più avanti».

Con gli interventi in programma l'amministrazione comunali punta a rendere ancora più accattivante dal punto di vista turistico-ricettivo il punto nevralgico del paese, dove oltre al Municipio hanno sede la farmacia, la posta, un albergo e un ristorante. «Tengo a sottolineare, però, che i parcheggi rimarranno e che la piazza rimarrà aperta ai posteggi. Probabilmente, verrà chiusa temporaneamente solo in occasione di feste o eventi», conclude il sindaco Martino. I lavori di riqualificazione di piazza Guacchione prenderanno il via nel mese di settembre.