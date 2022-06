I campioni si sfidano a Morsasco

MORSASCO - Serata speciale, sfida - esibizione con alcuni fra i migliori giocatori italiani alla bocciofila di Morsasco, organizzazione di Luca Maccabelli e Lorenzo Ratto e direzione di Luca Piccardo.

Spettacolo sportivo di altissimo livello per il molto pubblico: suddivisi in due quadrette sono scesi in campo i neoscudettati (con Brb Ivrea) Alberto Cavagnaro, Daniele Grosso ed Enrico Barbero, Gabriele Picasso e Davide Ponzio finalisti del circuito Elite, il novese Marco Carlevaro. A completare le squadre Maccabelli e Ratto.

Fra il pubblico anche molti giocatori della provincia che occupano posizioni di vertice nel ranking nazionale, alcuni già con il pass per gli italiani: un evento per promuovere questa disciplina, e la specialità 'volo', in una delle aree con più forte tradizione.