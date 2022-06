A Palazzo Chiabrera le opere a maglia delle sorelle di 'CasaRosa'

ACQUI TERME - Da oggi, sabato 25, e fino a domenica 10 luglio palazzo Chiabrera ospiterà un'esposizione della opere realizzate a mano dalle "sorelle" dell'associazione CasaRosa di Xenia nell'ambito delle attività che si svolgono ogni martedì dalle 16 del dehor di Camelot.

«Si tratta di ricami, coperte, sciarpe o semplici decorazioni fatte a mano alla cui fattura partecipa più di una persona, spesso ispirate a quadri o autori famosi», spiega Mariangela Tardito, vice presidente di CasaRosa di Xenia.

La mostra si inaugura oggi alle 18. Il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto in beneficenza. Il progetto, denominato 'Artincorso' ha preso il via in occasione della Acquilimpiadi e ora è alla sua fase conclusiva.

«La mostra raccoglie anche alcune casette realizzate a uncinetto che saranno inviate a Milano per il progetto #casetteperucraina. Alcuni dei manufatti parteciperanno inoltre allo Yarnbombing (street art urbana con opere fatte a mano) in programma a Mantova nel mese di settembre».

Al progetto dell'associazione CasaRosa di Xenia partecipano più di 30 ragazze. «Una signora - continua Mariangela Tardito - ci ha donato un centinaio di strisce lavorate ai ferri dalla anziana mamma prima di morire. Non voleva buttarle, e noi gli abbiamo ridato vita decorandole e rivisitandole».