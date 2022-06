Gli ambulanti spostati in via Ferraris tornano ai posti originari

ACQUI TERME - Lo scorso gennaio alcuni dei banchi dell'area mercatale di piazza Italia e corso Bagni, causa lavori di ristrutturazione della nuova fontana della Ninfee, sono stati spostati in via Maggiorino Ferraris. Pur a malincuore e comprensibilmente controvoglia, una decina di ambulanti assegnatari degli spazi compresi tra piazza Italia e il tratto di Corso Bagni tra la stessa e Via Ghione negli ultimi cinque mesi hanno dovuto adattarsi alla già nota location di piazza Ferraris (nel 2020, infatti, l'intero mercato era stato spostato in zona piazza Ferraris per le contingenze causate dall'emergenza sanitaria).

Ora, però, il cantiere della nuova fontana è finalmente terminato: con ordinanza comunale emessa nella giornata di ieri, quindi, i titolari dei banchi ambulanti potranno tornare nei posto a loro inizialmente assegnati.