Da settembre '23 la scuola di San Defendente si sposta in Corso Roma

ACQUI TERME - Grazie ai finanziamenti per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nel Piano 2020 della programmazione triennale nazionale, finanziabili con le risorse destinate dal Ministero dell'Istruzione, alla scuola primaria di San Defendente potranno prendere il via i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento sismico e normativo. Dopo un primo 'lotto' di interventi “minimali” nel periodo delle prossime vacanze natalizie, la parte più consistente della ristrutturazione prenderà il via al termine dell'anno scolastico '22/'23.

«Si tratta di interventi strettamente necessari di cui l'edificio del Comprensivo 2 necessitava da tempo», spiega il vice sindaco Paolo Mighetti. Per tutto l'anno scolastico 2022/2023 gli alunni della scuola elementare rimarranno ancora nella sede originaria, mentre da settembre 2023 con ogni probabilità le classi saranno spostate in corso Roma, nell'edificio ex sede dell'istituto di Ragioneria e della scuola media 'Bella'. Il Comune ha recentemente approvato uno studio di fattibilità tecnico/economica «propedeutico ad una migliore valutazione dell’intervento di manutenzione straordinaria necessario all’adeguamento e messa a norma dei locali ex media 'Bella' in Corso Roma 2, necessari per l’intervento di spostamento plesso scolastico primaria “San Defendente”».