Annullato il comizio: Lucchini ancora positivo al Covid

ACQUI TERME - Il comizio di chiusura della campagna elettorale si sarebbe dovuto tenere questa sera in piazza Italia, ma dopo il tampone di controllo il sindaco Lucchini è risultato ancora positivo al Covid, contratto la scorsa settimana. L'appuntamento, quindi, non si terrà. «Ringrazio tutti coloro che con le loro chiamate e i messaggi mi sono vicini: io e mia moglie stiamo bene. Questa settimana - scrive Lucchini sul proprio profilo Facebook - ho dovuto annullare molti impegni istituzionali ed elettorali; ringrazio le donne e gli uomini del mio gruppo, che in questi giorni hanno cercato di compensare alla mia difficoltà svolgendo un grande lavoro di presenza in città. Sono estremamente contento di questa nuova squadra, composta dai veterani a cui mi unii cinque anni fa, e da nuove splendidi innesti ricchi di entusiasmo, competenza e voglia di fare; sono certo che sapranno far sì che col loro impegno Acqui compia il salto di qualità che merita».