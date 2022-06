Ordinanze 'anti spreco' anche a Melazzo e Spigno Monferrato

MELAZZO - Il sindaco Piero Luigi Pagliano ha emesso un’ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua potabile. «Sino al termine della criticità idrica è vietato il consumo dell'acqua potabile per: irrigazione di orti, prati, il lavaggio di veicoli privati, il riempimento di fontane e piscine e comunque tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico».

Su richiesta dell’Amag, in gran parte dei paesi dell’Acquese è stato preso il medesimo provvedimento. Dopo i comuni di Bistagno, Cartosio e Pareto, quindi, anche altre amministrazioni il provvedimento ufficiale. In questi ultimi giorni anche nei comuni di Cavatore, Terzo e Spigno Monferrato sono stati emessi i medesimi provvedimenti.