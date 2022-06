A Spigno spettacolo all'aperto con 'Il cappello a cilindro rosso'

SPIGNO MONFERRATO - Sabato 25 in piazza IV Novembre, antistante il restaurato cinema-teatro di Spigno Monferrato, andrà in scena lo spettacolo 'Il cappello a cilindro rosso', una produzione 'Reteteatri' con testi e regia di Paolo La Farina. L'evento è organizzato dal Comune di Spigno e dalla Pro Loco con Quizzy Teatro, Casagrassi Serole, Langa My Love, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

"Un viaggio divertente e fantastico tra gli arcani dell’animo umano" che, a partire dalle 21, vedrà in scena il duo Paolo La Farina-Monica Massone impegnato in "una carrellata di personaggi e archetipi dell’umanità che coinvolgono e stravolgono la vita di una giovane donna, nel momento della sua evoluzione verso la maturità. Personaggi fantastici, fuori da logiche di spazio e di tempo, con cui Margherita, la protagonista, affronterà le sue paure, le sue gioie, i suoi ricordi e le sue aspirazioni in cui tutti possono trovare qualcosa di se stessi".

In attesa dello spettacolo apericena organizzato da Langa My Love, per una serata all'aperto all'insegna del teatro, del buon cibo e del buon vino del territorio.

Prenotazioni all'indirizzo mail gestione@rete-teatri.it , oppure chiamando i numeri 3489117837 o 3484024894. Ingresso 13 euro.