Green Park, stagione al via: «Un'oasi di relax aperta a tutti»

ACQUI TERME - Da sabato 18 il nuovo Acqui Green Park è a tutti gli effetti aperto al pubblico. Per l’inaugurazione del rinnovato centro di sport e relax – gestito dalla Soms di Acqui Terme insieme alla locale sezione del Csi – allestito nell’area verde dell’ex Golf Club, oltre ai tanti cittadini accorsi in particolare per la riapertura della piscina erano presenti anche i candidati sindaci in corsa al primo turno delle Comunali.

"Presto anche i pony"

«È stato davvero un momento importante – sottolinea Mauro Guala, presidente della Soms acquese – perché ora la cittadinanza potrà tornare a godere anche della vasta area verde del parco, che accoglie già diverse specie animali e dove dalla prossima domenica porteremo anche i pony». Nel parco sarà messo a disposizione degli acquesi anche un percorso campestre per camminate e sport all’aria aperta. «Il nostro impegno sarà massimo –assicura Guala –e sempre rivolto ai nostri ospiti. A questo proposito voglio ringraziare i volontari della Soms e del Csi e il restante personale che per tutta l’estate presterà servizio al Green Park». L’area piscina comprende anche una vasca idromassaggio e un grande scivolo per bambini, con biglietto d’ingresso alla modica cifra di 5 euro, «al parco, invece, si potrà accedere gratuitamente. La piscina rimarrà aperta fino al 10 settembre».