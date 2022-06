Barosio (Udc): "Con la Roso dialogo su possibile governo ombra"

ACQUI TERME - Dopo l'esito del primo turno elettorale iniziano a delinearsi i primi tentativi di riavvicinamento in vista di future collaborazioni. Il candidato sindaco Alessio Barosio è il primo ad esporsi in questo senso: «Il dato c'è: oggi ad Acqui Terme l'Udc esiste e pesa quanto Fratelli d'Italia. Noi siamo per 'Acqui Capitale del Benessere del Monferrato'. Ci siamo presentati disuniti ma gli avvenimenti elettorali ci hanno riavvicinati. I cittadini - continua Barosio - hanno sposato la bandiera della vetusta politica che ci ha portato al default socio economico, malcelata dietro la foglia di fico di liste civiche che hanno raccolto in ogni dove pur di perpetrare i privilegi di certe categorie».

Barosio annuncia quindi un principio di dialogo con la candidata di centrodestra: «Abbiamo proposto al candidato sindaco del centrodestra, Franca Roso, la costituzione di un governo ombra che faccia da collante con le istituzioni, in primis la Regione, per evitare l'isolamento determinato da raffazzonate liste civiche. La politica prosegue per risolvere i problemi».