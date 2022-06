Incontro con il generale Rapetto: come tutelarsi dalle frodi online

ACQUI TERME - Domani, mercoledì 15, a partire dalle 18 all'Auditorium San Guido in piazza Duomo, il generale della Guardia di Finanza Umberto Rapetto sarà ad Acqui Terme in veste di relatore per la conferenza 'Truffe e frodi informatiche - Lezioni di difesa personale'.

Rapetto, comandante del Gat - Nucleo Speciale Frodi Informatiche nonché vice presidente dell'Autorità Garante Privacy di San Marino, illustrerà ai partecipanti prassi e modalità con cui affrontare le potenziali trappole della giungla digitale. L'evento è organizzato dal gruppo Lions Club Acqui e Colline Acquesi.