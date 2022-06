Primi dati ad Acqui: 2 sezioni su 24, Rapetti in largo vantaggio

ACQUI TERME - Alle ore 17 nel Comune di Acqui, dove lo spoglio procede ancora a rilento, sono state scrutinate 2 sezioni su 24. In base ai primi dati ufficiali - al momento molto parziali - Danilo Rapetti sarebbe in ampio vantaggio con il 39,9% dei voti, a seguire il sindaco uscente Lorenzo Lucchini con il 16,8% davanti a Bruno Barosio con il 15,8%. Giù dal (molto) provvisorio podio Bernardino Bosio con il 12,3%, dietro di lui Franca Roso con l'11,7% e a chiudere Alessio Barosio con il 3,3%. In base ai dati ufficiosi (che non tengono conto del seggio di San Defendente) che riguarderebbero la metà dei votanti, la Roso andrebbe però a recuperare qualche punto percentuale su Bruno Barosio.

Al momento sembrerebbe praticamente scontato il passaggio di Rapetti al ballottaggio, ancora da capire quale sarà il suo sfidante tra Lucchini, Bruno Barosio e Franca Roso.