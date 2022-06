'Raduno della Bollente': visita a Cassine, poi sulle strade del vino

ACQUI TERME - Domenica 12 ad Acqui Terme tornano le auto e le moto di Rust & Dust - Monferrato Classic Car, il raduno aperto a tutti gli esemplari a quattro e due ruote di interesse storico e collezionistico. Alle 9 in piazza della Bollente apertura delle iscrizioni con colazione offerta dal Club. Alle 10.30 chiusura delle iscrizioni e alle 11 partenza per il borgo medievale di Cassine. Intorno alle 11.30 arriva al piazzale la Ciocca nei pressi della Chiesa di San Francesco per una visita guidata del complesso conventuale.

Alle 12 motori di nuovo accesi per un giro panoramico lungo le strade collinari dei comuni di Ricaldone, Alice Bel Colle, Castel Rocchero e Gianola fino al ristorante 'Bottega del Caffè', dove si terrà un pranzo con quota di adesione di 28 euro. Iscrizione (senza pranzo al ristorante) comprensiva di colazione, visita guidata al complesso di San Francesco più targa ricordo della manifestazione, 14 euro.

Per informazioni chiamare i numeri 335 5634453 oppure 335 6913914.