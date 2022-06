Appuntamento in Duomo per la 'Lunga notte delle Chiese'

ACQUI TERME - Venerdì 10 in occasione dell'iniziativa 'La lunga notte delle Cheise' alle 20.45 al Duomo di Acqui si terrà il concerto d’organo del Maestro Andrea Verrando. Dalle 22 visite guidate alla Sala Capitolare per ammirare il mobilio restaurato, la pure restaurata 'Assunzione della Vergine', opera del 1600 realizzata da Giovanni Monevi, e il Trittico del Bermejo.

Dopo il concerto in Duomo, porte aperte anche alla casa di riposo Fondazione ‘Jona Ottolenghi’, dove sarà possibile ammirare le opere conservate all'interno della struttura e il celeberrimo 'Figliol Prodigo' di Arturo Martini.