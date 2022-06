Si spegne il braciere delle Acquilimpiadi: appuntamento al 2023

ACQUI TERME - Si è chiusa nella serata di ieri l'edizione 2022 delle Acquilimpiadi con lo spegnimento del braciere per mano di uno dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione, accompagnato dall'acrobata del motocross Vanni Oddera. Proprio con il suggestivo freestyle show andato in scena nella giornata di domenica gli Archi Romani si è concluso l'evento che fa della promozione dello sport integrato e inclusivo la propria "mission".

Una settimana di sport e socialità

Oltre 4mila in tutto le presenze registrate dagli organizzatori. Un'edizione che ha visto la partecipazione di un nutrito numero di studenti coinvolti nelle attività sportive organizzate nel Complesso sportivo Mombarone: dal calcio al rugby, dal tennis al volley, dal ciclismo al tiro con l’arco, dalle immersioni alla danza. Una vetrina di grande impatto, che ha abbattuto le barriere mentali sul mondo della disabilità.

Durante la cerimonia di apertura, più di 250 atleti provenienti per la maggior parte dalle associazioni sportive del territorio hanno dato il via alla manifestazione tra musica, danza e spettacolari coreografie. Una bandiera della pace di oltre 150 metri quadrati è stata aperta nel parco degli Archi Romani in una coreografia curata dal direttore artistico Saimir Balla. Le Acquilimpiadi sono state anche un contenitore di teatro, musica, danza e incontri di varia natura.

Le Acquilimpiadi sono state organizzate dal Comune di Acqui Terme sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Dipartimento per lo sport, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comitato Italiano Paralimpico - Piemonte e del CSI Piemonte. L'evento è stato inoltre realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La manifestazione è stata realizzata anche grazie al contributo di numerose associazioni sportive, di volontariato sociale, di categoria, di assistenza e solidarietà sociale: Crescereinsieme, Acqui Runners, Arcieri Lupi Blu, Asd Acqui Promozione Sport, Asd Basket Bollente 1963, Asd Budokawai, Asd Pallavolo Acqui, Asd Rugby Acqui Terme, Asd Volare, Circolo scacchistico acquese, CSI (Centro Sportivo italiano), HSA Italia, La Bicicletteria, Scuola di tennis Mombarone, SSD Acqui Calcio F.CC., Team DaBoot, Torino Club Acqui Terme, Motoclub Acqui Terme, Ass. Nazionale Alpini Acqui Terme, Ass. Nazionale Carabinieri Acqui Terme, Ass. Nazionale Finanzieri Acqui Terme, Centro Diurno O.A.M.I., CittadinanzAttiva, Croce Bianca Acqui Terme, Croce Rossa Acqui Terme, Misericordia Acqui Terme, Noicuoregiovane, Protezione civile, S.P.A.T., SportHella Alessandria, Unione Ciechi e Ipovedenti, Anffas, Asd Wheelchair, Associazione IDEA, Centro di Ascolto Onlus Acqui Terme, Fondazione Fibrosi Cistica Acqui Terme, Xenia Casa Rosa.

«Un doveroso riconoscimento - sottolineano dal Comune - per la loro preziosa partecipazione a: Annalisa Minetti, Asd Entrée, Asd Freedom Clique, Asd In Punta di Piedi, Asd Insoliti Movimenti, Asd Just Fit, Asd Spaziodanza, Associazione Anthitesis, Corale Acquese, Corpo Bandistico Acquese, Giacomo Panozzo, Gnencio (Geremia Nencioni), Faé A. Djéraba, Dj Harry Gose, La Casa del Rock, Le note sono sette, Marco Guerzoni, Piero Racchi, Saimir Balla, Radio Lasagne Verdi. Un sentito grazie anche a: Istituto Comprensivo 1, Istituto Comprensivo 2, Istituto Parodi, Istituto Rita Levi Montalcini, Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria, Confesercenti».