Castelletto d'Erro: nominato il direttivo della nuova Pro Loco

CASTELLETTO D'ERRO - Dopo un periodo di inattività Castelletto d’Erro ha di nuovo la sua Pro Loco. Nell’ultima assemblea sono state sottoscritte 25 tessere associative. Il nuovo direttivo ha nominato come presidente Alberto Milani, vice presidente Daniel Dappino, segretaria Miranda Rapetti e Giulia Granzino come tesoriere. Gli altri membri sono Mauro Panaro, Gualtiero Caiafa, Piercarlo Galeazzo, Enrico Waerts e Silvio Gangi. La scorsa settimana si è svolta la seconda riunione del direttivo nel corso della quale sono stati discussi i primi programma per la stagione in corso.