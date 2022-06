Acquilimpiadi: ancora tre giorni di sport, esibizioni e incontri

ACQUI TERME - Tra competizioni sportive inclusive che da giorni animano il centro di Mombarone e un ricco programma di eventi collaterali prosegue l'edizione 2022 delle Acquilimpiadi. Questa sera agli Archi Romani, alle 19.30, esibizione della Banda musicale acquese, alle 21 tributo ai Queen con le scuole di danza Asd Entree, Freedom Clique, In Punta di Piedi, Just Fit e SpazioDanza. Sempre alle 21, in Piazza Levi, il torneo scacchistico organizzato dal Circolo Scacchistico Acquese 'Collino Group'.

Domani pomeriggio, invece, a partire dalle 16.30 tutti ai nastri di partenza per la corsa podistica “Stran’Acquilimpiadi…All run special edition”, in collaborazione con le associazioni Spat, NoiCuoreGiovane e Csi. Come madrina d'eccezione della manifestazione sarà al via anche l’artista e atleta Annalisa Minetti. Alle 19.30, poi, nel piazzale del supermercato Conad, serata-evento con il calciatore del Genoa cfc Yayah Kallon, l’Acqui Calcio F.C. e i tik-toker Gnencio, Giacomo Panozzo ed Harry Gose.

Di seguito gli appuntamenti in programma per il fine settimana, a chiusura della manifestazione.

Sabato 4

Piazza M. Ferraris – mattino e pomeriggio

GO KART – Kart Terapia – ASD WHEELCHAIR KARTING

Fontana delle Ninfee – Piazza Italia – ore 21.00

Presentazione degli artisti Faé A. Djeraba, Piero Racchi e Gnencio

Esibizione del cantante Marco Guerzoni, protagonista del musical “Notre Dame de Paris”, in collaborazione con la Scuola di danza ASD IN PUNTA DI PIEDI, il CORPO BANDISTICO ACQUESE, la CORALE ACQUESE e la Scuola di danza DANZA 3 – INSOLITI MOVIMENTI

Domenica 5

Archi Romani

ore 11.30

Mototerapia e spettacolo di Freestyle e Motocross – Vanni Oddera e Team Daboot, in collaborazione con il MOTOCLUB Acqui Terme e con la partecipazione di Lucilla Agosti

ore 15.00

Spettacolo di Freestyle e Motocross – Vanni Oddera e Team Daboot

ore 17.00

Chiusura di Acquilimpiadi con spettacolo finale di Freestyle e Motocross – Vanni Oddera e Team Daboot