Acqui e Merlo, il matrimonio continua

ACQUI - La crisi del settimo anno all'Acqui non sanno cosa sia.

Oggi la società ha confermato la fiducia ad Arturo Merlo, una bandiera già da calciatore e a più riprese sulla panchina. Questa esperienza, che continua, è iniziata sei estati fa e, quindi, il prossimo campionato di Eccellenza sarà il settimo per un acquese doc, che ha la divisa dei bianchi come seconda pelle e su quella panchina è 'di casa'

Merlo sa bene che avrà una rosa più giovane: è stato il primo punto programmatico annunciato dal presidente Massimo Bollino, ancora prima di rinnovare con Merlo che, quindi, condivide questa politica societaria.

In quest'ottica saranno alcune 'partenze': Camussi, Massaro e Manno, mentre per Guazzo conterà la sua volontà di giocare ancora un anno, perché il contributo di un attaccante come lui è un valore aggiunto, che non è condizionato dalla carta d'identità.