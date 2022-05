Fornaro: "Le Terme riaprono grazie alla tenacia dei sindacati"

ROMA - Anche l'onorevole Federico Fornaro rende pubblica la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto dai sindacati dopo la lunga trattativa degli ultimi tre giorni: «Grazie alla tenacia e alla determinazione dei sindacati e dei lavoratori - si legge nella nota diramata dal capogruppo di Leu alla Camera - si è arrivati ad un accordo per la riapertura delle attività termali della società Terme di Acqui Spa. Si riparta da qui per realizzare quello che tutti gli acquesi e i turisti chiedono da tempo: un rilancio delle Terme della città di Acqui e dell’offerta turistica dell’intero territorio acquese. Un grazie, dunque, al sindacato per la testardaggine con cui è riuscito non soltanto a tutelare i legittimi interessi dei lavoratori, ma a coinvolgere tutta la città in una sacrosanta battaglia per la riapertura degli stabilimenti termali».