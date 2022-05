Al via l’AJM Jazz Festival. La rassegna inizia da Acqui Terme

ACQUI TERME - Mercoledì 1 giugno, alle 21, al Teatro Romano di via Scatilazzi, risuoneranno le suadenti note del primo AJM Jazz Festival, ideato e organizzato dall’associazione Antithesis con Lazzarino e Caviglia. Il festival prende il via da Acqui Terme per poi proseguire con altre date in provincia.

La band e il suo repertorio

Il concerto d’apertura è tenuto da un’autentica "all stars band" costituita da alcuni docenti degli Antithesis Jazz Meetings: Mila Ogliastro - voce, Stefano Riggi – sax, Andrea Pozza – pianoforte, Aldo Zunino – contrabbasso, Carlo Milanese – batteria. Un "jazz combo" davvero pregevole, che eseguirà brani della tradizione jazzistica in una chiave interpretativa viva ed attuale, sviluppata negli anni suonando con i più grandi artisti del panorama mondiale quali, tanto per citarne alcuni, Harry “Sweets” Edison, Chet Baker, George Coleman, Lee Konitz, Sal Nistico.

I workshop AJM, che si tengono a cadenza mensile con docenti sempre diversi, cercano di creare le condizioni di apprendimento per esperienza diretta che esistevano all’epoca d’oro del Jazz, quando un sostrato di clubs e locali formava una rete attraverso la quale i musicisti si incontravano e scambiavano il loro talento, il loro stile e le loro personalità, contribuendo a creare il linguaggio arrivato fino a noi attraverso le registrazioni, che costituiscono la vera testimonianza della tradizione jazzistica.

Una collaborazione a fini solidali

Alla sua prima edizione, il Festival ha già acquisito la collaborazione con il Torino Jazz Festival Piemonte e Piemonte dal vivo. La prima data acquese è organizzata in collaborazione con il Comune di Acqui Terme nell’ambito di AcquiLimpiadi, con Aido in occasione dei 40 anni del Gruppo Comunale “Sergio Piccinin” e del Csvaa. Un momento di grande musica che si veste di solidarietà anche per il sostegno al progetto “Zonta Alessandria - emergenza Ukraine” che vede coinvolti la città di Acqui Terme e altri comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo nella raccolta fondi per esigenze sanitarie e per l’aiuto ai rifugiati ukraini a fianco di Zonta Club Alessandria. Parte dell’incasso – biglietto di ingresso 10 euro – sarà devoluto a questa finalità. Il festival proseguirà con una data il 6 agosto, ancora ad Acqui, presso la Sala Santa Maria in via Barone 3, che comprenderà un breve workshop aperto al pubblico. Per maggiori informazioni, visitate il sito: Lazzarino e Caviglia alla pagina AJM