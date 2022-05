Accordo Terme, Lucchini: "Risultato importante per la città"

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini esprime la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto nel pomeriggio in sede regionale grazie al quale verranno presto riaperti gli stabilimenti curativi termali: «Sono contento che si sia raggiunta un'intesa tra i sindacati e l'azienda, si tratta di una vertenza che durava da tempo. La chiusura del settore termale rischiava di compromettere l'intero comparto ricettivo acquese. Quest'intesa rappresenta solo un primo passo: si avviano le attività termali, ma il Grand Hotel rimane chiuso. Voglio sottolineare e ringraziare il grande lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, che grazie alla loro tenacia sono riusciti a strappare questo importante risultato per la città. Voglio, infine, ringraziare la Regione Piemonte per l'interesse mostrato in queste settimane e per aver attivato un tavolo e supportato i sindacati e i lavoratori».