Arte e motori (d'epoca): il weekend a Spigno Monferrato

SPIGNO MONFERRATO - Week end con doppio appuntamento a Spigno Monferrato con due nuove iniziative organizzate dalla Pro Loco e dal Comune. Sabato 28 e domenica 29, nei locali di corso Roma 98, si inaugura 'Emozion-Arti', mostra espositiva curata dall'associazione 'Qui Arte'. Per tre weekend, fino a domenica 12 giugno, 11 artisti esporranno le proprie opere, tra quadri e sculture davvero di notevole pregio.

Domenica 29, invece, sfilata di auto storiche per le vie del paese con prova di precisione, a partire dalle 9.30, su un percorso di 4 km tra Spigno e Montaldo di Spigno. Alle 13 pranzo conviviale sotto i portici di piazza Garibaldi. Alle 17 breve cerimonia finale nel cinema-teatro del paese. Previa prenotazione, possono partecipare al pranzo delle 13 anche coloro che non hanno partecipato al raduno. Per maggiori informazione telefonare ai numeri 349 1923100 oppure 347 4270572.