Spazio Classica: annullato per Covid il concerto di Andrea David

ACQUI TERME - L’appuntamento previsto alla Sala Santa Maria di Acqui Terme, venerdì 27 alle 21, con il Recital pianistico di Andrea David, terzo appuntamento di Spazio Classica, è stato annullato per contagio Covid dell’esecutore.

«Nella speranza di poter inserire la performance del pianista all’interno della fitta programmazione concertistica estiva - scrivono gli organizzatori - l’associazione Antithesis dà appuntamento al pubblico il 24 giugno, alle 21, quando l’auditorium di via Barone ospiterà 'L’Elisir d’Amore' di Gaetano Donizetti in collaborazione con l’Associazione Operitalia e con la direzione artistica di Elena Bakanova».