Sabato mattina un caffè con Pierluigi Bersani

ACQUI TERME - Prima ad Acqui Terme per sostenere la candidatura di Bruno Barosio, dopodiché ad Alessandria per quella di Giorgio Abonante, in corsa per la poltrona di Palazzo Rosso. Sabato 28 alle 9 al Caffè dei Mercanti, in piazza Bollente, è in programma l'incontro con l'onorevole Pierluigi Bersani, accompagnato per l'occasione dal collega Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. Insieme a Bruno Barosio, interloquiranno con l'onorevole Bersani anche i tre candidati consiglieri nella lista unitaria PD-Articolo 1: Mario Alberto Minetti, Barbara Caglio e Maria Paola Giuliano.

«La presenza di uno dei leader più conosciuti e apprezzati nel panorama politico nazionale - si legge nella nota diramata dai candidati di Articolo Uno - testimonia l’importanza della competizione elettorale acquese e le aspettative del centrosinistra per tornare dopo molti anni alla guida del Comune. Un’occasione unica, quindi, per poter ascoltare e dialogare con uno dei protagonisti della politica italiana in una fase difficile e complessa come quella in cui stiamo vivendo dopo gli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia e con scenari di guerra che mai avremmo pensato di rivedere».