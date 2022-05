Unico candidato Udc in Piemonte: Cesa presenta Alessio Barosio

ACQUI TERME - È il solo candidato dell'Udc in tutto il Piemonte, quindi il sostegno del partito è forte e compatto. Sabato 21, alle 10.30, all'Hotel Majestic di Torino il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, il Commissario regionale Paolo Greco, l'ex vice Presidente del Partito Popolare Europeo Vito Bonsignore presenteranno Alessio Barosio, candidato sindaco ad Acqui Terme.

«Noi dell'Udc abbiamo sempre lavorato per l'unità del centro destra - scrivono dal partito - e abbiamo fatto fino alla fine un appello a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che avevano escluso l’Udc dalla coalizione elettorale di Acqui Terme e presentato un candidato sindaco divisivo. Noi dell’Udc ad Acqui e in Piemonte ci siamo con Alessio Barosio che sarà un sindaco indipendente e competente per attuare un programma che farà tornare la città 'Capitale del Benessere del Monferrato', una città con un piano regolatore per la sostenibilità a zero barriere architettoniche, con una fermata del FrecciaArgento “Capitali d’Italia”, con la Comunità Energetica Monferrato abbatterà del 50% le bollette delle famiglie e delle aziende, detasserà chi investe e promuove nella città turistico termale più importante del Nord Ovest. Alessio Barosio, candidato sindaco UDC di Acqui Terme, rappresenta gli elettori del centro destra della Città turistico termale più antica ed importante del Nord Ovest d'Italia e con l'acqua termale più calda d'Europa».

La lista di Alessio Barosio, 55 anni, direttore di banca, sarà composta al 50% da "quote rosa". A fare da capolista Alberto Mori, imprenditore torinese «che ha accettato la candidatura per segnare con la sua presenza l’obiettivo dell’innovazione del territorio per ricreare occupazione e crescita nel turismo, nel commercio, nella cultura, nella sanità territoriale, nel settore agroalimentare».