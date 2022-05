'Luoghi del cuore': la 'Rocca' di Visone ci riprova

VISONE - Nel 2020 erano stati raccolti 730 voti, per un 38° posto finale nella classifica regionale. Ora il Comune ci riprova, con l’obiettivo di arrivare a quota 2mila voti: la Rocca di Visone, infatti, è di nuovo in lizza all’undicesimo edizione de ‘I luoghi del Cuore’ del Fai. «L’obiettivo di quest’anno è poter presentare un progetto di valorizzazione storica e naturalistico-ambientale dell’intero complesso», spiegano dall'amministrazione comunale.

Per votare la 'Rocca'? Online sul sito del FAI al seguente indirizzo: fondoambiente.it/luoghi/rocca-di-visone?idc; compilando e sottoscrivendo il modulo cartaceo disponibile nell’atrio del Municipio di Visone, la Biblioteca “Margherita Musso” e in tutti gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e ne espongono il logo, oppure compilando e consegnando una delle cartoline Fai alle filiali della banca Intesa Sanpaolo S.p.A.