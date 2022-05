Il sindaco vuole far ripartire la Pro Loco: venerdì incontro pubblico

CASTELLETTO D'ERRO - Il Comune di Castelletto d’Erro ci prova: venerdì 20 alle 20,30 nei locali della (ex) Pro Loco è in programma un’assemblea pubblica indetta dal sindaco Anselmo Levo al fine di rendere di nuovo operativa l’associazione locale e riportare così in paese eventi, sagre e iniziative di vario genere dopo oltre due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria. All’ordine del giorno, l’iscrizione dei nuovi soci per il 2022 e l’elezione del Direttivo.