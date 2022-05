Festa "rossa" per la fan centenaria. Domenica Ferrari in collina

RICALDONE -Ci sarà anche la Ferrari ‘Enzo’, una formula uno con le ruote coperte, al raduno-gita del Ferrari Club Alessandria, tra le colline dell’Alto Monferrato, a cavallo tra le province di Asti ed Alessandria. Il gioiellino rosso non sarà l’unico da ammirare: domani, domenica 15, sfileranno modelli unici, storici e nuovi, come le F430 Scuderia, le California, 550 Maranello, Mondial, 488, 458 e la storica 308 Gts, il cabrio reso famoso dal telefilm deli Anni ‘80, Magnum P.I.

È il primo raduno dell’anno e la voglia di rincontrarsi è tanta. Così è stato scelto un percorso panoramico tra i paesaggi vitivinicoli Unesco. Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria è nel pieno dell’organizzazione dell’evento: «Abbiamo avuto adesioni anche da fuori regione e questo mi rende molto felice: chi vorrà venire a vedere le vetture non rimarrà deluso perché ci saranno dei pezzi veramente unici. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere anche agli amici del Ducati Club di Alessandria, che con le loro moto garantiscono un servizio di sicurezza eccellente lungo tutto il percorso».

Il programma

Alle 9,30 arrivo e registrazione dei partecipanti nella ‘Cantina Tre Secoli’ a Mombaruzzo (consegna del kit ai partecipanti) con successiva visita della cantina astigiana. Alle 11 la partenza per il percorso panoramico di circa venti chilometri, quindi l’arrivo nella sede di Ricaldone della ‘Cantina Tre Secoli’, visita al Museo Luigi Tenco e, dalle 13, il pranzo sempre in cantina da cui si può godere una splendida vista panoramica.

La ferrarista centenaria

Clelia Rusalen (foto in basso), ospite della casa di riposo di Sezzadio, ha compiuto da poco il secolo di vita. Per il suo compleanno – vista la passione per le ‘rosse’ – il Club Ferrari alessandrino le ha fatto una bella sorpresa: pergamena ricordo ed orologio con il cavallino rampante, ma soprattutto un giro su una Ferrari 430 – messa a disposizione per tutta la giornata – per rendere indimenticabile quel giorno.