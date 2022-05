Il Movicentro torna "hub" per le quarte dosi

ACQUI TERME - Da lunedì 9 il Movicentro di via Alessandria ha ripreso la funzione di hub vaccinale. Il sindaco Lucchini ha svolto un sopralluogo accompagnato da Antonio Parisi, nuovo direttore del Distretto sanitario di Acqui e Ovada. La struttura, da febbraio 2021 adibita a centro per la somministrazione del vaccino anti Covid, da questa settimana accoglierà coloro che si sottoporranno al richiamo vaccinale.

«Sarà attivo per tutto maggio e per le prime settimane di giugno, salvo ulteriori comunicazioni. Voglio ringraziare il nuovo Direttore del Distretto Acqui-Ovada, dottor Antonio Parisi, gli operatori sanitari e i volontari della Protezione Civile, che stanno lavorando assiduamente per il buon servizio organizzativo e funzionale del centro vaccinale», ha dichiarato il sindaco.