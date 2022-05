'Diversi ma uguali', dai Lions un contest per gli studenti acquesi

ACQUI TERME - Un concorso fotografico per valorizzare e far emergere le diversità in tutta la loro bellezza, al fine di favorire il processo di integrazione scolastica «e, quindi, anche sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo

spesso consideriamo “diverse”, finendo con il privarle persino della loro dignità umana». Con queste motivazioni il Lions Club Acqui e Colline Acquesi organizza il primo contest fotografico 'Diversi ma uguali' all’interno del Progetto Kairos del Lions Club Intenational rivolto agli studenti delle scuole medie superiori Acquesi.

Kairós è un progetto culturale rivolto a tutti e si basa su un innovativo concetto di “integrazione al contrario” e a un “pensare speciale”. Per partecipare basta:

- seguire la pagina Instagram del Lions Club Acqui e Colline Acquesi,

- mettere like al post del Contest;

- taggare un amico nei commenti;

- inviare la tua fotografia che esprima l’oggetto del contest “la diversità come ricchezza” tramite direct Instagram o via mail lionscollineacqui@gmail.com entro le ore 24 del 15 maggio 2022.

Dal 16 maggio si svolgeranno le votazioni online per decretare le tre migliori fotografie. Tutti potranno votare la fotografia preferita attraverso le Stories di Instagram pubblicate sulla profilo del @lionsclubacquiecollineacquesi. Per maggiori info:lionscollineacqui@gmail.com

Questi i premi i palio: 1° premio – Orologio smartwatch; 2° premio – lettore mp3; 3° premio – cassa bluetooth