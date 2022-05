Roso: "Le dichiarazioni di Lucchini sono spiacevoli"

ACQUI TERME - Non si è fatta attendere la "contro replica" di Franca Roso alle dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Lucchini in merito al tema sicurezza ad Acqui Terme e più in particolare all'episodio della fontana delle Ninfee.

«Spiace che il sindaco Lucchini non abbia colto l’ironia del mio intervento. Quella del 25 aprile - dichiara la candidata sindaco di centrodestra - l’ho definita una bravata (innocua) di giovani in cerca di divertimento, ma per i ‘grandi’ rappresenta uno spunto di riflessione sui loro bisogni». La Roso replica così alle accuse dell'attuale sindaco: «Campagna elettorale sulla pelle dei giovani? Parlare delle esigenze giovanili deve essere uno degli argomenti principali della campagna elettorale e la risposta, con politiche appropriate, un pilastro di un programma di governo che guardi seriamente al futuro. Il sindaco afferma: ‘I ragazzi sono capaci di individuare i propri spazi per divertirsi’ così scrollandosi di dosso ogni responsabilità organizzativa. Io non sono d’accordo. Pur riconoscendo le loro capacità, è compito dell’amministrazione comunale coinvolgere i giovani nella politica del Comune, mettere a disposizione spazi nei quali possa manifestarsi la loro creatività, offrire occasioni di intrattenimento in contesti sicuri».

Infine un pensiero sulla delinquenza. «Davvero Lucchini - si chiede Franca Roso - ha voluto attribuirmi la dicotomia gioventù-vandalismo? Che gesto spiacevole. Il mio pensiero ed il mio programma sono improntati a stimolare i bravi ragazzi acquesi a coltivare le proprie passioni; quelli che vivono condizioni di disagio avranno invece una mano tesa in aiuto; però atti vandalici e delinquenza saranno oggetto di vigilanza e punizione se il caso. Lucchini dice con altre telecamere. In città ce ne sono tante (chissà quante funzionano…). Ai monitor e video guardati post fatto, noi di Centrodestra preferiamo in via preventiva l’occhio vigile di qualche guardia in più».