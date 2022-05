Mighetti: "Da bilancio 2021 un avanzo di 1 milione e 560mila euro"

ACQUI TERME - Giovedì 28 aprile è andato in scena l'ultimo consiglio Comunale dell'amministrazione Lucchini. In attesa di conoscere chi sarà alla guida della città nei prossimi cinque anni (l'attuale sindaco si ripresenta supportato da due liste civiche), la Giunta pentastellata ha reso noto il dato relativo al rendiconto di gestione che con cui si è chiuso il 2021. Su un totale di 8 milioni e 300 mila euro da bilancio di previsione risultato un avanzo disponibile di 1 milione e 560mila euro.

«Un risultato direi importante – afferma il vice sindaco Paolo Mighetti - che certifica quella che è stata da parte nostra una corretta gestione della spesa e delle entrate. Questa somma disponibile potrà essere utilizzata nel prossimi mesi per interventi importanti per la città, andando a evitare un ulteriore indebitamento attraverso l'estinzione di previsioni di mutuo che riguardano in particolare tre principali “partite” strategiche».

La Giunta comunale andrà a investire un totale di oltre 600mila euro per le opere relative alla certificazione antincendio del Centro Congressi (300mila euro), per l'intervento di cofinanziamento del progetto di adeguamento sismico della scuola 'San Defendente' (200mila euro) e per la quota a carico del Comune per la realizzazione di un tratto della pista ciclabile Acqui-Alice Bel Colle (156mila euro). A conti fatti, dal tesoretto avanzerebbero così più di 900mila euro. Un discreto gruzzulo che andrà in eredità alla futura (nuova? riconfermata?) amministrazione che siederà a Palazzo Levi. «Nel caso in cui il sindaco Lucchini venisse rieletto – spiega Mighetti – l'intenzione è quella di utilizzare parte dei rimanenti fondi per prevenire contraccolpi eccessivi relativi al rincaro bollette. A ogni modo lascerò una relazione molto dettagliata a disposizione della prossima Giunta».