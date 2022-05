ACQUI TERME - Quando il padre non gli ha più potuto dare i soldi che chiedeva, quasi “taglieggiandolo”, si è infuriato e ha tentato di ucciderlo colpendolo con una roncola e un forcone. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Acqui Terme: il provvedimento è stato convalidato e lui, un ragazzo di origine pakistana, resta in carcere. Ed è lì che attenderà il processo.

I fatti risalgono alla fine di marzo (ma ne siamo venuto a conoscenza solo ora) e sono accaduti in un maneggio dell’Acquese. Protagonisti padre e figlio originari del Pakistan: il genitore ha 55 anni, il figlio 27.

I fatti

Il 55enne lavora in un maneggio dell’Acquese. I proprietari gli hanno permesso di vivere nella tenuta, in una sorta di dependance. Il 18 marzo l’uomo è stato raggiunto dal figlio (che vive in Emilia Romagna): da tempo pretendeva dal genitore del denaro, richieste che, nel tempo, avevano deteriorato il rapporto.

Quando l’uomo ha negato al figlio soldi, il 27enne è diventato violento. Quel giorno si è presentato al maneggio e ha litigato furiosamente col padre. Al culmine della discussione, ha aggredito il 55enne con una roncola e un forcone, colpendolo ripetutamente all’addome, al collo e alle gambe. L'uomo si è salvato grazie all’intervento degli altri braccianti. Sul posto sono subito giunti anche i Carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore. Quando sono arrivati i militari il ragazzo si era calmato, e non ha opposto resistenza.

Avvertita la Procura, per il 27enne è scattato l’arresto per tentato omicidio. L’uomo vittima di quella folle aggressione è stato portato all’ospedale di Novi, dove è stato ricoverato per qualche giorno. Ora sta meglio ed è tornato al maneggio. Durante l’interrogatorio il giovane ha ammesso.