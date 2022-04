Atletico Acqui, arriva la capolista Frugarolese

ACQUI TERME - Doveva essere lo scontro diretto decisivo per il primo posto, ma è bastato un turno infrasettimanale perché Atletico Acqui-Frugarolese rimanga sì importante ma non sia più in grado di decidere da solo le sorti della stagione. La sconfitta dei termali a Castelnuovo Scrivia di mercoledì sera, infatti, abbinata alla vittoria di misura dei ragazzi di Tafuri sul Casalnoceto che già all’andata li fece sudare parecchio ha raddoppiato il distacco in classifica e ora con sei punti di vantaggio la capolista può affrontare la trasferta ad Acqui più tranquilla.

Dietro torna a sperare il Sale, che ora è a cinque lunghezze dal secondo posto e con una vittoria sul Quargnento potrebbe mettere pressione ai ragazzi del duo Pesce-Boveri. Nel resto del programma domenicale spicca il derby tortonese fra Viguzzolese e Villaromagnano, così come Predosa-Casalnoceto; per completare il calendario le già retrocesse Pozzolese e Bistagno rispettivamente ospitano la Boschese e fanno visita al Libarna, mentre Cassine-Fortitudo Occimiano e Europa Bevingros-Castelnovese servono solo più per le statistiche.