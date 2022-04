Celebrazioni 25 aprile: così a Bistagno, Cassine e Visone

ACQUI TERME - Lunedì 25 a Bistagno, alle 10, in occasione del giorno della Liberazione ritrovo presso il Municipio e partenza per la visita ai cippi commemorativi con docenti e alunni delle scuole locali. La commemorazione ufficiale si terrà al cippo dei caduti per la Guerra di Liberazione nella Gipsoteca Monteverde. Interverranno il sindaco Roberto Vallegra, il consigliere regionale Domenico Ravetti e la direttrice della Gipsoteca Elisa Camera, oltre ai rappresentanti delle associazioni dell'Arma. Gli studenti leggeranno alcune poesie sulla liberazione.

A Cassine a partire dalle 11.30 ritrovo in piazza della Resistenza per la commemorazione e la deposizione della corona di alloro. Nella mattinata, prima della già citata cerimonia, verranno deposti i fiori nei pressi dei cippi e delle lapidi presenti nelle altre zone del territorio comunale.

Il Comune di Visone La manifestazione si svolgerà con il seguente programma: alle 10 ritrovo al Municipio per rendere omaggio in prossimità dei cippi dei partigiani Andreutti, Pesce, Ivaldi e Pittavino. Alle 11 deposizione corona di alloro al cimitero in memoria di tutti i Caduti. Alle 11,15 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale. Parteciperanno con attività e animazioni anche gli alunni della Scuola Primaria "Monevi" Visone.