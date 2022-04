Al 'Galliano' un nuovo ambulatorio cardiologico di secondo livello

ACQUI TERME - Ai presidi sanitari presenti all'ospedale 'Monsignor Galliano' presto andrà ad aggiungersi un nuovo ambulatorio cardiologico di secondo livello per servizi di ecocardiografia e di assistenza diagnostica.

«Gli ambulatori di secondo livello - comunicano dall'Azienda Sanitaria provinciale - forniscono assistenza alla diagnosi e alla cura di patologie cardiologiche di maggiore complessità rispetto a quelli di primo livello, quali grandi cronicità, cardiopatie ischemiche croniche e sindrome coronarica cronica. L’ambulatorio potrà garantire anche il "follow up" di pazienti che hanno subito angioplastiche o bypass coronarici. Tra le prestazioni che sarà possibile effettuare sono compresi test che vanno svolti in un ambiente protetto, ovvero con strumentario e personale altamente specializzato, quali ad esempio i test da sforzo, gli ecocardiogrammi da stress dopo stimolo farmacologico, gli ecocardiogrammi transesofagei, il controllo dei pace maker e dei defibrillatori».



Cardiologia di genere: presto anche ad Acqui

L'intenzione di Asl Al è migliorare in tutti i distretti delle provincia i vari servizi diagnostici cardiologici: «In quest’ottica l’ambulatorio di Acqui Terme - continua Asl Al - potrà, in futuro, offrire anche l’innovativo servizio di cardiologia di genere: un percorso di prevenzione, diagnosi e cura per donne in gravidanza o affette da patologie oncologiche che è già attivo presso il presidio ospedaliero di Casale Monferrato». L’ambulatorio sarà gestito dai cardiologi della Struttura Complessa Cardiologia di Casale Monferrato diretta dal dottor Nardi e inizierà la sua attività non appena verrà completato l’organico del personale infermieristico.

L’accesso all’ambulatorio si potrà effettuare tramite impegnativa attraverso il sistema CUP, via telefono al numero verde 800.000.500, via app, sito web salutepiemonte.it o attraverso le farmacie che effettuano il servizio di prenotazione CUP (qui l’elenco: https://www.aslal.it/allegati/Farmacie%20CUP%20provincia.pdf ).

I lavori di riqualificazione

Proprio in questi giorni, intanto, al nosocomio acquese si sono tenuti i sopralluoghi i lavori di adeguamento relativi al reparto di terapia intensiva e semi intensiva, «interventi che contribuiranno alla modernizzazione del presidio ospedaliero adeguandolo agli standard più recenti».

Soddisfazione da parte degli assessori regionali alla Sanità e all'Agricoltura, «per l'attenzione che la Regione sta dimostrando verso il territorio».