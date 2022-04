Acqui sotto i 200 contagi, sopra i 30 solo Cassine e Bistagno

ACQUI TERME - Guardando ai numeri, la situazione contagi non pare registrare particolari evoluzioni, pur con un 'trend' in leggero miglioramento. Per quanto riguarda l'Acquese, la nota positiva riguarda soprattutto Acqui Terme dove, secondo i dati pubblicati poco più di un'ora fa dall'Unità di crisi regionale, per la prima volta da parecchie settimane il numero dei positivi scende sotto le 200 unità (196 per la precisione). A Cassine e Bistagno il numero dei contagiati sfiorerebbe invece le 40 unità, più precisamente 36 a Cassine e 38 Bistagno. Negli altri comuni, però, solo a Strevi si va oltre la soglia dei 20 casi accertati (21 in tutto), seguono Melazzo e Gamalero con 16, Ponzone con 12 e Rivalta Bormida con 11 casi. Negli altri paesi si resta al di sotto delle 7-8 positività a scendere. Al momento sarebbero solo tre i comuni "Covid free", ovvero Castelletto d'Erro, Merana e Orsara Bormida.

Alla giornata di venerdì 8 erano 7 i pazienti positivi al test Covid ricoverati al 'Monsignor Galliano', di cui uno degente nel reparto di terapia intensiva.