Le auto d'epoca di 'Rust & Dust' tornano a Bistagno

BISTAGNO - Domani, domenica 10, a Bistagno in piazza Monteverde si terrà il raduno di auto d'epoca 'Insieme per Luciana', organizzato da 'Rust and Dust - Monferrato Classic Car'.

A partire dalle 9 via alle iscrizioni con colazione offerta dal club ai partecipanti al bar gelateria 'Saracco'. Alle 11 partenza per il giro panoramico attraverso i comuni di Montechiaro d'Acqui, Mombaldone, Roccaverano e Olmo Gentile. Alle 11.30 sosta a Mombaldone con visita all'azienda agricola 'Stutz Pfister' per una piacevole degustazione della famosa formaggetta prodotta in loco. Alle 12.45 la carovana prenderà la strada per Olmo Gentile per un pranzo al 'Ristorante della Posta da Germino' (menù completo al costo di 28 euro).