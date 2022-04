Lucchini: "Positivo incontro con Regione. Ora si riducano le concessioni"

ACQUI TERME - A seguito di quanto emerso dall'incontro di oggi a Palazzo Robellini con la Giunta regionale guidata dal presidente Alberto Cirio, il sindaco Lorenzo Lucchini si è detto soddisfatto riguardo alle proposte avanzate dal governo piemontese. Per il primo cittadino, però, ora è necessario far seguire alle parole fatti concreti.

«Il Comune - dichiara il sindaco Lucchini - è a fianco della Regione. Ciò che ha espresso il presidente Cirio è un aspetto importante che vogliamo perseguire. Serve parlare di fatti concreti e azioni da portare avanti in modo condiviso. Una delle azioni che noi riteniamo importante, e che ho chiesto esplicitamente alla Giunta Regionale, è procedere alla riduzione dell'attuale area di concessione mineraria a Terme di Acqui Spa. Sono presenti in città fonti che potrebbero essere sfruttate, permettendo di riappropriarci di un nostro patrimonio e di creare le basi per la costruzione di un termalismo diffuso. Bisogna assolutamente rompere con l'attuale monopolio, che sta determinando un impressionante stallo economico in città. La mia speranza è che la Regione Piemonte si attivi immediatamente su questa soluzione che abbiamo individuato, al fine di porre termine all'attuale situazione di monopolio».