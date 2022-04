'Pasqua in musica': domenica concerto del Corpo Bandistico Acquese

ACQUI TERME - Domenica 10 alle 16 all'Hotel La Meridiana, in piazza Duomo, si terrà il Concerto di Pasqua realizzato dal Corpo Bandistico Acquese.

Il concerto sarà diretto dai maestri Alessandro Pistone e Alessandro Bardella. Il pubblico potrà ascoltare una ricca proposta musicale per la giornata. In programma Air and Hornpipe di George Frideric Handel, La marcia dei Gladiatori di Julius Fučík, Nino Rota, medley con arrangiamento di Renato Bellacini, Queen’s Park Melody di Jacob de Haan, Spanish Fever di Jay Chattaway, Superstar di Andrew Lloyd Webber, Robin Hood di Michael Kamen, Don’t let me be misunderstood di Bennie Benjamin.

L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0144.770.300/203 oppure scrivere a cultura@comune.acquiterme.al.it.