Strada dei Botti: da mercoledì 6 lavori sulla sede stradale

ACQUI TERME - Per consentire i lavori di consolidamento della sede stradale a seguito degli eventi franosi causati dalle piogge torrenziali del novembre 2019 a partire da domani, mercoledì 6, dal km. 1+660 al km 2+660 in Strada dei Botti, il traffico veicolare sarà parzialmente interdetto per consentire in sicurezza lo svolgimento dei lavori, che impegneranno la Strada comunale in diversi interventi, articolati in varie fasi operative in corrispondenza delle zone interessate dagli eventi franosi. È prevista l'adozione del senso unico alternato di marcia regolato da movieri, impianto semaforico o segnaletica stradale.