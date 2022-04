Sport e attività fisica: Vallegra fa il punto sugli impianti sportivi

BISTAGNO - Per chi vuole fare attività fisica a Bistagno, in vista della bella stagione, le opzioni e gli impianti a disposizione non mancano di certo.

Il sindaco Roberto Vallegra fa il punto della situazione per quanto riguarda interventi e migliorie, partendo dal campo da tennis del Centro sportivo comunale: «Il campo in terra battuta è stato ripristinato. A breve sarà disponibile per i corsi tenuti dai maestri del Tennis Club Bistagno e gioco libero (prenotazione obbligatoria). Anche per la prossima estate nessuno si è presentato per la gestione del bar, nonostante le minime richieste del Comune. In ogni caso l'Asd Tennis Bistagno garantirà un piccolo servizio bar a favore dei tesserati, nonché docce e spogliatoi».

Per quanto riguarda il centro sportivo comunale Pieve, invece, «il campo a 11 lato chiesa è nuovamente aperto e gratuito per tutti. A fine mese verranno stanziati i fondi per il nuovo impianto di illuminazione. Il campetto polifunzionale (tennis, calcetto, ecc) è disponibile previa prenotazione. Lo sferisterio è disponibile per il gioco libero (con prenotazione obbligatoria).

Vallegra ricorda poi il bando a cui il Comune ha partecipato mesi fa, «per l'allestimento di una piccola palestra all'aperto:

Il nostro progetto ha ottenuto un finanziamento di 10mila euro. Quando i soldi saranno disponibili inizieremo i lavori». Si passa poi al parco giochi di piazza Marconi, «che sarà ripulito e disponibile dalla prossima settimana».

Fiore all'occhiello dell'offerta sportiva e motoria del territorio comunale bistagnese i percorsi di trekking, «5 percorsi sicuri e segnalati: 'Camminata di san Giovanni' (o giro di polito), tutto su asfalto, di 7,5 km; 'Giro delle 5 chiese', asfalto e sterrato, di 12,5 km; 'Sentiero 500', asfalto e sterrato, di 15 km», e anche mountain bike: «1° giro MTB. asfalto e sterrato - km. 27,5; 2° giro MTB asfalto e sterrato - Km. 19. Tutti con partenza ed arrivo dalla piazza Monteverde».